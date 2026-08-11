Сегодняшняя цена Funds are SAFU

Текущая цена Funds are SAFU (SAFU) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,56% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SAFU на USD составляет $ 0 за SAFU.

На данный момент Funds are SAFU занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 27 279, при оборотном предложении 979,97M SAFU. В течение последних 24 часов, SAFU торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00240412, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SAFU изменился на -0,27% за последний час и на -24,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Funds are SAFU (SAFU)

Рыночная капитализация $ 27,28K$ 27,28K $ 27,28K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 27,84K$ 27,84K $ 27,84K Оборотное предложение 979,97M 979,97M 979,97M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Funds are SAFU составляет $ 27,28K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SAFU составляет 979,97M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 27,84K.