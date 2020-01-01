Токеномика Frontier (FRONT) Откройте для себя ключевую информацию о Frontier (FRONT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Frontier (FRONT) Frontier is a chain-agnostic DeFi aggregation layer. With our applications, users can participate in protocol tracking and management, staking, liquidity provision, CDP creation & monitoring, and more. Официальный сайт: https://frontier.xyz Купить FRONT сейчас!

Токеномика и анализ цен Frontier (FRONT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Frontier (FRONT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,99M $ 17,99M $ 17,99M Общее предложение: $ 90,00M $ 90,00M $ 90,00M Оборотное предложение: $ 90,00M $ 90,00M $ 90,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,99M $ 17,99M $ 17,99M Исторический максимум: $ 6,71 $ 6,71 $ 6,71 Исторический минимум: $ 0,12546 $ 0,12546 $ 0,12546 Текущая цена: $ 0,199993 $ 0,199993 $ 0,199993 Узнайте больше о цене Frontier (FRONT)

Токеномика Frontier (FRONT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Frontier (FRONT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FRONT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FRONT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRONT, изучите текущую цену FRONT!

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