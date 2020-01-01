Токеномика FREGO (FREGO) Откройте для себя ключевую информацию о FREGO (FREGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FREGO (FREGO) FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment. FREGO’s product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes. All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego. Официальный сайт: https://www.frego.ai/ Whitepaper: https://docs.frego.ai/ Купить FREGO сейчас!

Токеномика и анализ цен FREGO (FREGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FREGO (FREGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 370,88K $ 370,88K $ 370,88K Общее предложение: $ 906,19M $ 906,19M $ 906,19M Оборотное предложение: $ 906,19M $ 906,19M $ 906,19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 370,88K $ 370,88K $ 370,88K Исторический максимум: $ 0,02039821 $ 0,02039821 $ 0,02039821 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00040923 $ 0,00040923 $ 0,00040923 Узнайте больше о цене FREGO (FREGO)

Токеномика FREGO (FREGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FREGO (FREGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FREGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FREGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FREGO, изучите текущую цену FREGO!

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