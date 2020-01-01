Токеномика Frax USD (FRXUSD)

Токеномика Frax USD (FRXUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о Frax USD (FRXUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Frax USD (FRXUSD)

Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems.

Официальный сайт:
https://frax.com

Токеномика и анализ цен Frax USD (FRXUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Frax USD (FRXUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 47,69M
$ 47,69M$ 47,69M
Общее предложение:
$ 47,71M
$ 47,71M$ 47,71M
Оборотное предложение:
$ 47,71M
$ 47,71M$ 47,71M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 47,69M
$ 47,69M$ 47,69M
Исторический максимум:
$ 1,007
$ 1,007$ 1,007
Исторический минимум:
$ 0,97622
$ 0,97622$ 0,97622
Текущая цена:
$ 0,999702
$ 0,999702$ 0,999702

Токеномика Frax USD (FRXUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Frax USD (FRXUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FRXUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FRXUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRXUSD, изучите текущую цену FRXUSD!

Прогноз цены FRXUSD

Хотите узнать, куда может двигаться FRXUSD? Наша страница прогноза цены FRXUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.