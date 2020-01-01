Токеномика Frax Price Index Share (FPIS) Откройте для себя ключевую информацию о Frax Price Index Share (FPIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Frax Price Index Share (FPIS) The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure. Официальный сайт: https://app.frax.finance/ Купить FPIS сейчас!

Токеномика и анализ цен Frax Price Index Share (FPIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Frax Price Index Share (FPIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,06M $ 13,06M $ 13,06M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 34,69M $ 34,69M $ 34,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,66M $ 37,66M $ 37,66M Исторический максимум: $ 14,2 $ 14,2 $ 14,2 Исторический минимум: $ 0,3175 $ 0,3175 $ 0,3175 Текущая цена: $ 0,376495 $ 0,376495 $ 0,376495 Узнайте больше о цене Frax Price Index Share (FPIS)

Токеномика Frax Price Index Share (FPIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Frax Price Index Share (FPIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FPIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FPIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FPIS, изучите текущую цену FPIS!

Прогноз цены FPIS Хотите узнать, куда может двигаться FPIS? Наша страница прогноза цены FPIS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FPIS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!