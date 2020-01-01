Токеномика Fourxbt (FXBT) Откройте для себя ключевую информацию о Fourxbt (FXBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fourxbt (FXBT) Fourxbt is an advanced, fully autonomous AI-driven blockchain analytics tool tailored for the Web3 ecosystem. It combines cutting-edge AI technology with a user-friendly interface to deliver real-time market insights, analytics, and educational content. Operating seamlessly on Twitter (X) and other platforms, the AI Agent ensures users are informed and equipped to navigate the dynamic world of blockchain and crypto. With 24/7 availability and a direct connection to blockchain networks and news sources, the AI Agent provides an unrivaled blend of precision, efficiency, and privacy. It is designed not just as a passive tool but as an interactive digital assistant that enhances user engagement, from monitoring market trends to answering queries about DeFi and NFTs. Официальный сайт: https://fourxbt.ai/ Купить FXBT сейчас!

Токеномика и анализ цен Fourxbt (FXBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fourxbt (FXBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,19K $ 52,19K $ 52,19K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,19K $ 52,19K $ 52,19K Исторический максимум: $ 0,00060261 $ 0,00060261 $ 0,00060261 Исторический минимум: $ 0,00004765 $ 0,00004765 $ 0,00004765 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Fourxbt (FXBT)

Токеномика Fourxbt (FXBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fourxbt (FXBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FXBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FXBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FXBT, изучите текущую цену FXBT!

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