Токеномика Forj (BONDLY) Откройте для себя ключевую информацию о Forj (BONDLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Forj (BONDLY) About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector. Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets. For more information visit www.forj.network Официальный сайт: https://forj.network/ Купить BONDLY сейчас!

Токеномика и анализ цен Forj (BONDLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Forj (BONDLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 685,42K $ 685,42K $ 685,42K Общее предложение: $ 983,62M $ 983,62M $ 983,62M Оборотное предложение: $ 983,62M $ 983,62M $ 983,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 685,42K $ 685,42K $ 685,42K Исторический максимум: $ 0,875432 $ 0,875432 $ 0,875432 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00069672 $ 0,00069672 $ 0,00069672 Узнайте больше о цене Forj (BONDLY)

Токеномика Forj (BONDLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Forj (BONDLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BONDLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BONDLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONDLY, изучите текущую цену BONDLY!

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