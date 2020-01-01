Токеномика Forgive Me Father ($PURGE) Откройте для себя ключевую информацию о Forgive Me Father ($PURGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Forgive Me Father ($PURGE) Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind. Официальный сайт: https://www.absolveme.ai Купить $PURGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Forgive Me Father ($PURGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Forgive Me Father ($PURGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,28M $ 4,28M $ 4,28M Общее предложение: $ 799,99M $ 799,99M $ 799,99M Оборотное предложение: $ 799,99M $ 799,99M $ 799,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,28M $ 4,28M $ 4,28M Исторический максимум: $ 0,03654183 $ 0,03654183 $ 0,03654183 Исторический минимум: $ 0,00295298 $ 0,00295298 $ 0,00295298 Текущая цена: $ 0,00534402 $ 0,00534402 $ 0,00534402 Узнайте больше о цене Forgive Me Father ($PURGE)

Токеномика Forgive Me Father ($PURGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Forgive Me Father ($PURGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $PURGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $PURGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $PURGE, изучите текущую цену $PURGE!

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