Токеномика Fodl Finance (FODL) Откройте для себя ключевую информацию о Fodl Finance (FODL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fodl Finance (FODL) Fodl enables traders to utilize leverage for their trades without paying a funding rate. This leverage is derived from existing DeFi building blocks, such as Compound and Aave. Launch App Официальный сайт: https://fodl.finance/ Купить FODL сейчас!

Токеномика и анализ цен Fodl Finance (FODL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fodl Finance (FODL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 129,80K $ 129,80K $ 129,80K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 378,65M $ 378,65M $ 378,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 342,80K $ 342,80K $ 342,80K Исторический максимум: $ 1,11 $ 1,11 $ 1,11 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00034257 $ 0,00034257 $ 0,00034257 Узнайте больше о цене Fodl Finance (FODL)

Токеномика Fodl Finance (FODL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fodl Finance (FODL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FODL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FODL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FODL, изучите текущую цену FODL!

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