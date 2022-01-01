Токеномика Fluxbot (FLUXB)

Токеномика Fluxbot (FLUXB)

Откройте для себя ключевую информацию о Fluxbot (FLUXB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Fluxbot (FLUXB)

Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck.

Официальный сайт:
https://fluxbot.xyz/
Whitepaper:
https://docs.fluxbot.xyz/

Токеномика и анализ цен Fluxbot (FLUXB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fluxbot (FLUXB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,01M
$ 4,01M$ 4,01M
Общее предложение:
$ 499,99M
$ 499,99M$ 499,99M
Оборотное предложение:
$ 430,64M
$ 430,64M$ 430,64M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,66M
$ 4,66M$ 4,66M
Исторический максимум:
$ 0,149311
$ 0,149311$ 0,149311
Исторический минимум:
$ 0,00191625
$ 0,00191625$ 0,00191625
Текущая цена:
$ 0,0093161
$ 0,0093161$ 0,0093161

Токеномика Fluxbot (FLUXB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fluxbot (FLUXB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FLUXB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FLUXB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLUXB, изучите текущую цену FLUXB!

Прогноз цены FLUXB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.