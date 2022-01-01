Токеномика Fluxbot (FLUXB) Откройте для себя ключевую информацию о Fluxbot (FLUXB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fluxbot (FLUXB) Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck. Официальный сайт: https://fluxbot.xyz/ Whitepaper: https://docs.fluxbot.xyz/ Купить FLUXB сейчас!

Токеномика и анализ цен Fluxbot (FLUXB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fluxbot (FLUXB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,01M $ 4,01M $ 4,01M Общее предложение: $ 499,99M $ 499,99M $ 499,99M Оборотное предложение: $ 430,64M $ 430,64M $ 430,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,66M $ 4,66M $ 4,66M Исторический максимум: $ 0,149311 $ 0,149311 $ 0,149311 Исторический минимум: $ 0,00191625 $ 0,00191625 $ 0,00191625 Текущая цена: $ 0,0093161 $ 0,0093161 $ 0,0093161 Узнайте больше о цене Fluxbot (FLUXB)

Токеномика Fluxbot (FLUXB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fluxbot (FLUXB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLUXB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLUXB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLUXB, изучите текущую цену FLUXB!

Прогноз цены FLUXB Хотите узнать, куда может двигаться FLUXB? Наша страница прогноза цены FLUXB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FLUXB прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!