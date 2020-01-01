Токеномика Fisttrumppump (FTP)

Токеномика Fisttrumppump (FTP)

Откройте для себя ключевую информацию о Fisttrumppump (FTP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Fisttrumppump (FTP)

FTP symbolizes the power of the fist pump throughout the world. FTP is a politifi meme that has the team and the staying power to be a long lasting project on the ethereum blockchain. Backed by other politifi whales FTP has a tremendous foundation. The fist pump is recognized worldwide as a symbol of power, respect and resilience. The fist pump represents the strength of America and how important a solid leadership is! THE FIST STAYS PUMPED!!!!!

Официальный сайт:
https://fistpumptrump.io/

Токеномика и анализ цен Fisttrumppump (FTP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fisttrumppump (FTP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 63,01K
$ 63,01K$ 63,01K
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 63,01K
$ 63,01K$ 63,01K
Исторический максимум:
$ 5,14
$ 5,14$ 5,14
Исторический минимум:
$ 0,02890718
$ 0,02890718$ 0,02890718
Текущая цена:
$ 0,063012
$ 0,063012$ 0,063012

Токеномика Fisttrumppump (FTP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fisttrumppump (FTP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FTP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FTP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FTP, изучите текущую цену FTP!

Прогноз цены FTP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.