Токеномика Fisttrumppump (FTP) Откройте для себя ключевую информацию о Fisttrumppump (FTP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fisttrumppump (FTP) FTP symbolizes the power of the fist pump throughout the world. FTP is a politifi meme that has the team and the staying power to be a long lasting project on the ethereum blockchain. Backed by other politifi whales FTP has a tremendous foundation. The fist pump is recognized worldwide as a symbol of power, respect and resilience. The fist pump represents the strength of America and how important a solid leadership is! THE FIST STAYS PUMPED!!!!! Официальный сайт: https://fistpumptrump.io/ Купить FTP сейчас!

Токеномика и анализ цен Fisttrumppump (FTP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fisttrumppump (FTP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 63,01K $ 63,01K $ 63,01K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 63,01K $ 63,01K $ 63,01K Исторический максимум: $ 5,14 $ 5,14 $ 5,14 Исторический минимум: $ 0,02890718 $ 0,02890718 $ 0,02890718 Текущая цена: $ 0,063012 $ 0,063012 $ 0,063012 Узнайте больше о цене Fisttrumppump (FTP)

Токеномика Fisttrumppump (FTP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fisttrumppump (FTP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FTP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FTP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FTP, изучите текущую цену FTP!

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