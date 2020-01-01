Токеномика FintruX (FTX) Откройте для себя ключевую информацию о FintruX (FTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FintruX (FTX) Getting an unsecured loan can be easy, fast, and affordable with FintruX’s ecosystem of rated agencies, decentralized technology and revolutionary credit enhancements. Cost reduction is one of the most important motivations in securitization. It is often done via credit enhancement. We can apply the same principles to reduce the interest rate required by unsecured loans, making it attractive to both borrowers and lenders. Our goal at FintruX Network is to disrupt the way unsecured loans are being originated and administered. Официальный сайт: https://www.fintrux.com Whitepaper: https://www.fintrux.com/home/doc/whitepaper.pdf Купить FTX сейчас!

Токеномика и анализ цен FintruX (FTX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FintruX (FTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 58,88K $ 58,88K $ 58,88K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 83,35M $ 83,35M $ 83,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 70,64K $ 70,64K $ 70,64K Исторический максимум: $ 0,400752 $ 0,400752 $ 0,400752 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0007064 $ 0,0007064 $ 0,0007064 Узнайте больше о цене FintruX (FTX)

Токеномика FintruX (FTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FintruX (FTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FTX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FTX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FTX, изучите текущую цену FTX!

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