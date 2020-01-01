Токеномика Ferro (FER) Откройте для себя ключевую информацию о Ferro (FER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ferro (FER) Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features: Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees. Официальный сайт: https://ferroprotocol.com/ Купить FER сейчас!

Токеномика и анализ цен Ferro (FER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ferro (FER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Общее предложение: $ 5,08B $ 5,08B $ 5,08B Оборотное предложение: $ 1,48B $ 1,48B $ 1,48B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,73M $ 4,73M $ 4,73M Исторический максимум: $ 0,126073 $ 0,126073 $ 0,126073 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0009299 $ 0,0009299 $ 0,0009299 Узнайте больше о цене Ferro (FER)

Токеномика Ferro (FER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ferro (FER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FER, изучите текущую цену FER!

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