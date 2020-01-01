Токеномика Ferma (FERMA) Откройте для себя ключевую информацию о Ferma (FERMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ferma (FERMA) FERMA (https://fermasosedi.biz/) token is designed to use in the game on fermasosedi.biz (http://fermasosedi.biz/) to make deposits, withdrawals, buying advertisements and for use in some sections of the game. Официальный сайт: https://fermasosedi.biz/ Whitepaper: https://fermasosedi.biz/WhitePaperFERMA.pdf Купить FERMA сейчас!

Токеномика и анализ цен Ferma (FERMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ferma (FERMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 453,14K $ 453,14K $ 453,14K Общее предложение: $ 11,00M $ 11,00M $ 11,00M Оборотное предложение: $ 11,00M $ 11,00M $ 11,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 453,14K $ 453,14K $ 453,14K Исторический максимум: $ 0,450233 $ 0,450233 $ 0,450233 Исторический минимум: $ 0,03070191 $ 0,03070191 $ 0,03070191 Текущая цена: $ 0,04118858 $ 0,04118858 $ 0,04118858 Узнайте больше о цене Ferma (FERMA)

Токеномика Ferma (FERMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ferma (FERMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FERMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FERMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FERMA, изучите текущую цену FERMA!

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