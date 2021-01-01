Токеномика Fei USD (FEI) Откройте для себя ключевую информацию о Fei USD (FEI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fei USD (FEI) FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5 Официальный сайт: https://fei.money/ Купить FEI сейчас!

Токеномика и анализ цен Fei USD (FEI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fei USD (FEI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,35M $ 3,35M $ 3,35M Общее предложение: $ 3,64M $ 3,64M $ 3,64M Оборотное предложение: $ 3,39M $ 3,39M $ 3,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,60M $ 3,60M $ 3,60M Исторический максимум: $ 5,55 $ 5,55 $ 5,55 Исторический минимум: $ 0,15544 $ 0,15544 $ 0,15544 Текущая цена: $ 0,98874 $ 0,98874 $ 0,98874 Узнайте больше о цене Fei USD (FEI)

Токеномика Fei USD (FEI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fei USD (FEI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FEI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FEI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FEI, изучите текущую цену FEI!

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