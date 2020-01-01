Токеномика FAYA (FAYA) Откройте для себя ключевую информацию о FAYA (FAYA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FAYA (FAYA) Faya is a cryptocurrency that aims to prioritize donation for the health and smile of the world's children.This means making the dream and wish of a sick child into a tangible and transparent reality in helping all sick, orphaned and poor children in the world so that every child has a share in smiling and good health. Faya Smart Contract is Audited by the leading Auditing Company QuillAudits, and Faya contract get a very high rate (99.9%). https://www.quillaudits.com/leaderboard/faya-world Faya Token are locked by "Team Finance" a product by TrustSwap. 10% of the supply is in PancakeSwap exchange and it is locked for 5 years. 90% of the supply is also locked for 5 years as Vesting to all Faya department wallets, and it unlock about 1.5% monthly. Официальный сайт: https://faya.world/ Whitepaper: https://imgs.faya.world/Faya.pdf Купить FAYA сейчас!

Токеномика и анализ цен FAYA (FAYA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FAYA (FAYA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,20M $ 2,20M $ 2,20M Общее предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Оборотное предложение: $ 10,65T $ 10,65T $ 10,65T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,67M $ 20,67M $ 20,67M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FAYA (FAYA)

Токеномика FAYA (FAYA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FAYA (FAYA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FAYA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FAYA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAYA, изучите текущую цену FAYA!

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