Токеномика Favolo (FAV) Откройте для себя ключевую информацию о Favolo (FAV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Favolo (FAV) $FAV Makes Dog Coins Great Again I mean, bro, all the hot girls are literally trading their Chanel bags for FAV token bags. That's huge Bro.... Welcome to Favolo's world! Meet Favolo, the crazy Chihuahua of Solana Space. This little guy has a big heart and an even bigger charm, making all the hot girls trade their Chanel bags for FAV tokens. He's always hungry for adventure and loves sharing his croquettes with friends. Join Favolo and dive into a world of fun, trading, and endless laughter. Get ready to fall in love with the cutest crypto companion around! Официальный сайт: https://favolo.io/ Купить FAV сейчас!

Токеномика и анализ цен Favolo (FAV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Favolo (FAV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00023405 $ 0,00023405 $ 0,00023405 Узнайте больше о цене Favolo (FAV)

Токеномика Favolo (FAV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Favolo (FAV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FAV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FAV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAV, изучите текущую цену FAV!

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