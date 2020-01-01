Токеномика FaraLand (FARA) Откройте для себя ключевую информацию о FaraLand (FARA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FaraLand (FARA) Faraland are exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover. Last but not least, Faraland is also a multiplayer RPG NFT GAME that lets user engaging in the combat arena and profit from battles Официальный сайт: https://faraland.io/ Купить FARA сейчас!

Токеномика и анализ цен FaraLand (FARA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FaraLand (FARA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 126,19K $ 126,19K $ 126,19K Общее предложение: $ 71,00M $ 71,00M $ 71,00M Оборотное предложение: $ 42,60M $ 42,60M $ 42,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 210,31K $ 210,31K $ 210,31K Исторический максимум: $ 6,14 $ 6,14 $ 6,14 Исторический минимум: $ 0,00260311 $ 0,00260311 $ 0,00260311 Текущая цена: $ 0,00296213 $ 0,00296213 $ 0,00296213 Узнайте больше о цене FaraLand (FARA)

Токеномика FaraLand (FARA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FaraLand (FARA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FARA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FARA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FARA, изучите текущую цену FARA!

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