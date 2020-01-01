Токеномика EXODAS (EXO) Откройте для себя ключевую информацию о EXODAS (EXO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EXODAS (EXO) The first meme crafted by the world’s first space-born AI agents, launched aboard SpaceX Falcon 9. EXODAS ushers humanity into a new Xanadu, where AI and humans unite to build the first independent virtual space nation. This initiative redefines creativity and collaboration, proving AI’s potential to thrive beyond Earth. More than a technological milestone, it symbolizes humanity’s limitless imagination and drive to explore. Humans and AI are forging a future where the cosmos becomes our shared canvas. Официальный сайт: https://exodas.com/ Купить EXO сейчас!

Токеномика и анализ цен EXODAS (EXO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EXODAS (EXO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 422,53K $ 422,53K $ 422,53K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 422,53K $ 422,53K $ 422,53K Исторический максимум: $ 0,0116033 $ 0,0116033 $ 0,0116033 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00042253 $ 0,00042253 $ 0,00042253 Узнайте больше о цене EXODAS (EXO)

Токеномика EXODAS (EXO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EXODAS (EXO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EXO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EXO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EXO, изучите текущую цену EXO!

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