Токеномика EverETH Reflect (EVERETH) Откройте для себя ключевую информацию о EverETH Reflect (EVERETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EverETH Reflect (EVERETH) EverETH Reflect is the very first product of the EverETH Ecosystem. A smart contract protocol that enables token holders to earn dividends in Ethereum based on the transaction tax and volume. EverETH token is listed and available for trade on PancakeSwap, the most popular trading pair being EverETH/BNB. Официальный сайт: https://evereth.net Купить EVERETH сейчас!

Токеномика и анализ цен EverETH Reflect (EVERETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EverETH Reflect (EVERETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 580,03K $ 580,03K $ 580,03K Общее предложение: $ 493,24T $ 493,24T $ 493,24T Оборотное предложение: $ 378,16T $ 378,16T $ 378,16T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 756,55K $ 756,55K $ 756,55K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене EverETH Reflect (EVERETH)

Токеномика EverETH Reflect (EVERETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EverETH Reflect (EVERETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EVERETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EVERETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVERETH, изучите текущую цену EVERETH!

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