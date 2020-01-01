Токеномика EURC (EURC) Откройте для себя ключевую информацию о EURC (EURC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EURC (EURC) Euro Coin is a stablecoin issued by Circle under the same reserve model as USD Coin (USDC). It is designed to be stable and 100% backed by euros held in euro denominated banking accounts. An Euro Coin (EUROC) will be redeemable 1:1 for the euro currency. Официальный сайт: https://www.circle.com Купить EURC сейчас!

Токеномика и анализ цен EURC (EURC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EURC (EURC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 201,87M $ 201,87M $ 201,87M Общее предложение: $ 171,79M $ 171,79M $ 171,79M Оборотное предложение: $ 171,79M $ 171,79M $ 171,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 201,87M $ 201,87M $ 201,87M Исторический максимум: $ 1,35 $ 1,35 $ 1,35 Исторический минимум: $ 0,052848 $ 0,052848 $ 0,052848 Текущая цена: $ 1,18 $ 1,18 $ 1,18 Узнайте больше о цене EURC (EURC)

Токеномика EURC (EURC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EURC (EURC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EURC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EURC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EURC, изучите текущую цену EURC!

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