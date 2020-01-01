Токеномика ETHPlus (ETH+) Откройте для себя ключевую информацию о ETHPlus (ETH+), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ETHPlus (ETH+) ETH+ is a diversified LSD index launched on Reserve Protocol. It's purpose is to be Ethereum's safety yield index, earning from a collateral basket of Lido, Rocket, and staked Frax ETH. Официальный сайт: https://app.reserve.org/ethereum/token/0xe72b141df173b999ae7c1adcbf60cc9833ce56a8/overview Whitepaper: https://forum.reserve.org/t/rfc-introducing-eth/386 Купить ETH+ сейчас!

Токеномика и анализ цен ETHPlus (ETH+) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ETHPlus (ETH+), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 235,48M $ 235,48M $ 235,48M Общее предложение: $ 90,64K $ 90,64K $ 90,64K Оборотное предложение: $ 90,64K $ 90,64K $ 90,64K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 235,48M $ 235,48M $ 235,48M Исторический максимум: $ 4 194,11 $ 4 194,11 $ 4 194,11 Исторический минимум: $ 1 461,53 $ 1 461,53 $ 1 461,53 Текущая цена: $ 2 591,67 $ 2 591,67 $ 2 591,67 Узнайте больше о цене ETHPlus (ETH+)

Токеномика ETHPlus (ETH+): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ETHPlus (ETH+) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETH+, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETH+. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETH+, изучите текущую цену ETH+!

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