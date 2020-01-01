Токеномика ETHPlus (ETH+)

Токеномика ETHPlus (ETH+)

Откройте для себя ключевую информацию о ETHPlus (ETH+), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о ETHPlus (ETH+)

ETH+ is a diversified LSD index launched on Reserve Protocol. It's purpose is to be Ethereum's safety yield index, earning from a collateral basket of Lido, Rocket, and staked Frax ETH.

Официальный сайт:
https://app.reserve.org/ethereum/token/0xe72b141df173b999ae7c1adcbf60cc9833ce56a8/overview
Whitepaper:
https://forum.reserve.org/t/rfc-introducing-eth/386

Токеномика и анализ цен ETHPlus (ETH+)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ETHPlus (ETH+), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 235,48M
$ 235,48M$ 235,48M
Общее предложение:
$ 90,64K
$ 90,64K$ 90,64K
Оборотное предложение:
$ 90,64K
$ 90,64K$ 90,64K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 235,48M
$ 235,48M$ 235,48M
Исторический максимум:
$ 4 194,11
$ 4 194,11$ 4 194,11
Исторический минимум:
$ 1 461,53
$ 1 461,53$ 1 461,53
Текущая цена:
$ 2 591,67
$ 2 591,67$ 2 591,67

Токеномика ETHPlus (ETH+): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ETHPlus (ETH+) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ETH+, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ETH+.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETH+, изучите текущую цену ETH+!

Прогноз цены ETH+

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.