Токеномика ELVIS (ELVIS) Откройте для себя ключевую информацию о ELVIS (ELVIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ELVIS (ELVIS) Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface. Innovative by design, this Brain-Computer Interface opens up revolutionary possibilities for paralyzed patients by establishing a direct connection between the brain and external devices. It transforms thoughts into actions, enabling communication, control, and interaction with the world. The Interface in Elvis's brain is an extraordinary marvel—a 400-channel bidirectional system that not only transmits but also captures complex neural signals. At its core lies implantable electronics, with electrodes reading the brain cortex’s activity to control a computer. This data is then wirelessly transmitted (using technologies like Bluetooth) to a device where specialized software interprets it to, for example, move a cursor. This experiment also caused a significant stir in the scientific community, attracting the attention of many science enthusiasts and creating a dedicated fanbase for Elvis (4818 subscribers in X). The name "Elvis" became a sensation, inspiring the creation of numerous meme tokens under the same name (ELVIS) while the original token ELVIS has about 2300 holders at Mcap of $2,5M after the week since of it's launch on pump.fun. Russian Venture Fund “Voshod” has invested 305 million RUB ($3.5M) in the Elvis project. Официальный сайт: https://www.elvisape.com Купить ELVIS сейчас!

Токеномика и анализ цен ELVIS (ELVIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ELVIS (ELVIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 937.44K $ 937.44K $ 937.44K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 996.54M $ 996.54M $ 996.54M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 940.70K $ 940.70K $ 940.70K Исторический максимум: $ 0.00271165 $ 0.00271165 $ 0.00271165 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.0009407 $ 0.0009407 $ 0.0009407 Узнайте больше о цене ELVIS (ELVIS)

Токеномика ELVIS (ELVIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ELVIS (ELVIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELVIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELVIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELVIS, изучите текущую цену ELVIS!

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