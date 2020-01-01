Токеномика Elons Pet Snail (GARY) Откройте для себя ключевую информацию о Elons Pet Snail (GARY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Elons Pet Snail (GARY) GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community. Официальный сайт: https://garythesnail.vip/ Купить GARY сейчас!

Токеномика и анализ цен Elons Pet Snail (GARY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elons Pet Snail (GARY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 158,99K $ 158,99K $ 158,99K Общее предложение: $ 44,00M $ 44,00M $ 44,00M Оборотное предложение: $ 44,00M $ 44,00M $ 44,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 158,99K $ 158,99K $ 158,99K Исторический максимум: $ 0,164411 $ 0,164411 $ 0,164411 Исторический минимум: $ 0,00170855 $ 0,00170855 $ 0,00170855 Текущая цена: $ 0,00361263 $ 0,00361263 $ 0,00361263 Узнайте больше о цене Elons Pet Snail (GARY)

Токеномика Elons Pet Snail (GARY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Elons Pet Snail (GARY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GARY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GARY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GARY, изучите текущую цену GARY!

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