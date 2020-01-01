Токеномика ElonRWA (ELONRWA)

Токеномика ElonRWA (ELONRWA)

Откройте для себя ключевую информацию о ElonRWA (ELONRWA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ElonRWA (ELONRWA)

ElonRWA is the first token backed by a real-world asset: the infamous Elon Musk portrait "Elon, I drew you!" ElonRWA tokens represent ownership of the physical portrait; the first of its kind. Token holders will have voting rights on what is done with the portrait in the future.

Официальный сайт:
https://elonrwa.com
Whitepaper:
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRhbCN8v2fNdBYyQOQ6u2UGw9bZcimkzY9lpbfZTKw0RPtDRgSIAN29dr28OOLria3VVGPdMpYRKiqa/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g1ec823180a0_0_0

Токеномика и анализ цен ElonRWA (ELONRWA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ElonRWA (ELONRWA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,22M
$ 1,22M$ 1,22M
Общее предложение:
$ 69,70B
$ 69,70B$ 69,70B
Оборотное предложение:
$ 33,53B
$ 33,53B$ 33,53B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,54M
$ 2,54M$ 2,54M
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика ElonRWA (ELONRWA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ElonRWA (ELONRWA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ELONRWA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ELONRWA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELONRWA, изучите текущую цену ELONRWA!

Прогноз цены ELONRWA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.