Токеномика ElonRWA (ELONRWA) Откройте для себя ключевую информацию о ElonRWA (ELONRWA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ElonRWA (ELONRWA) ElonRWA is the first token backed by a real-world asset: the infamous Elon Musk portrait "Elon, I drew you!" ElonRWA tokens represent ownership of the physical portrait; the first of its kind. Token holders will have voting rights on what is done with the portrait in the future. Официальный сайт: https://elonrwa.com Whitepaper: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRhbCN8v2fNdBYyQOQ6u2UGw9bZcimkzY9lpbfZTKw0RPtDRgSIAN29dr28OOLria3VVGPdMpYRKiqa/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g1ec823180a0_0_0 Купить ELONRWA сейчас!

Токеномика и анализ цен ElonRWA (ELONRWA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ElonRWA (ELONRWA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,22M $ 1,22M $ 1,22M Общее предложение: $ 69,70B $ 69,70B $ 69,70B Оборотное предложение: $ 33,53B $ 33,53B $ 33,53B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,54M $ 2,54M $ 2,54M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ElonRWA (ELONRWA)

Токеномика ElonRWA (ELONRWA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ElonRWA (ELONRWA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELONRWA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELONRWA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELONRWA, изучите текущую цену ELONRWA!

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