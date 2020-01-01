Токеномика Elawn Moosk (MOOSK) Откройте для себя ключевую информацию о Elawn Moosk (MOOSK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Elawn Moosk (MOOSK) Moosk is the latest meme coin making waves on Solana. We are a community run project on a mission to Mars, paying tribute to the king of memes, Elon Musk. Join the movement. Официальный сайт: https://www.elawnmoosk.com/ Купить MOOSK сейчас!

Токеномика и анализ цен Elawn Moosk (MOOSK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elawn Moosk (MOOSK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 112.80K $ 112.80K $ 112.80K Общее предложение: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Оборотное предложение: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 112.80K $ 112.80K $ 112.80K Исторический максимум: $ 0.00400402 $ 0.00400402 $ 0.00400402 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00011281 $ 0.00011281 $ 0.00011281 Узнайте больше о цене Elawn Moosk (MOOSK)

Токеномика Elawn Moosk (MOOSK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Elawn Moosk (MOOSK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOOSK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOOSK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOOSK, изучите текущую цену MOOSK!

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