Токеномика Eggs Finance (EGGS) Откройте для себя ключевую информацию о Eggs Finance (EGGS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eggs Finance (EGGS) Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp. Официальный сайт: https://eggs.finance Whitepaper: https://eggs-finance.gitbook.io/docs Купить EGGS сейчас!

Токеномика и анализ цен Eggs Finance (EGGS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eggs Finance (EGGS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,51M $ 14,51M $ 14,51M Общее предложение: $ 40,63B $ 40,63B $ 40,63B Оборотное предложение: $ 40,63B $ 40,63B $ 40,63B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,51M $ 14,51M $ 14,51M Исторический максимум: $ 0,00113113 $ 0,00113113 $ 0,00113113 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00035722 $ 0,00035722 $ 0,00035722 Узнайте больше о цене Eggs Finance (EGGS)

Токеномика Eggs Finance (EGGS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eggs Finance (EGGS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EGGS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EGGS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EGGS, изучите текущую цену EGGS!

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