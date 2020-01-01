Токеномика EDUM (EDUM) Откройте для себя ключевую информацию о EDUM (EDUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EDUM (EDUM) Among the X2E models, this is a S2E (Study To Earn) project that measures/certifies learners' activities and provides appropriate rewards. Официальный сайт: https://edum.io/ Whitepaper: https://dreamladders.gitbook.io/edu-metacore-whitepaper/ Купить EDUM сейчас!

Токеномика и анализ цен EDUM (EDUM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EDUM (EDUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,37M $ 2,37M $ 2,37M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 6,29M $ 6,29M $ 6,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 188,33M $ 188,33M $ 188,33M Исторический максимум: $ 1,19 $ 1,19 $ 1,19 Исторический минимум: $ 0,207053 $ 0,207053 $ 0,207053 Текущая цена: $ 0,207667 $ 0,207667 $ 0,207667 Узнайте больше о цене EDUM (EDUM)

Токеномика EDUM (EDUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EDUM (EDUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EDUM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EDUM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDUM, изучите текущую цену EDUM!

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