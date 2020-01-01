Токеномика EDUM (EDUM)

Токеномика EDUM (EDUM)

Откройте для себя ключевую информацию о EDUM (EDUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о EDUM (EDUM)

Among the X2E models, this is a S2E (Study To Earn) project that measures/certifies learners' activities and provides appropriate rewards.

Официальный сайт:
https://edum.io/
Whitepaper:
https://dreamladders.gitbook.io/edu-metacore-whitepaper/

Токеномика и анализ цен EDUM (EDUM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене EDUM (EDUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,37M
$ 2,37M$ 2,37M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 6,29M
$ 6,29M$ 6,29M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 188,33M
$ 188,33M$ 188,33M
Исторический максимум:
$ 1,19
$ 1,19$ 1,19
Исторический минимум:
$ 0,207053
$ 0,207053$ 0,207053
Текущая цена:
$ 0,207667
$ 0,207667$ 0,207667

Токеномика EDUM (EDUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики EDUM (EDUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EDUM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EDUM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDUM, изучите текущую цену EDUM!

Прогноз цены EDUM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.