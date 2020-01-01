Токеномика DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Откройте для себя ключевую информацию о DTRXBT by Virtuals (DTRXBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) DTRXBT is a token that allows token gated access to AI generated insights from DTR (Decentralized Tech Researchers) alpha group. The project is also working on unique algorithms that allow for more accurate identification of high probability alpha calls both within the group and later, by using the same methods to identify high probability calls across the social graph, including X and other financial sites. Официальный сайт: http://www.dtrxbt.com Купить DTRXBT сейчас!

Токеномика и анализ цен DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DTRXBT by Virtuals (DTRXBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 783,21K $ 783,21K $ 783,21K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 741,38M $ 741,38M $ 741,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,06M $ 1,06M $ 1,06M Исторический максимум: $ 0,01910059 $ 0,01910059 $ 0,01910059 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00105643 $ 0,00105643 $ 0,00105643 Узнайте больше о цене DTRXBT by Virtuals (DTRXBT)

Токеномика DTRXBT by Virtuals (DTRXBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DTRXBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DTRXBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DTRXBT, изучите текущую цену DTRXBT!

Прогноз цены DTRXBT Хотите узнать, куда может двигаться DTRXBT? Наша страница прогноза цены DTRXBT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DTRXBT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!