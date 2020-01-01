Токеномика Druid AI (DRU) Откройте для себя ключевую информацию о Druid AI (DRU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Druid AI (DRU) We are pioneering a revolutionary AI platform that empowers users to transform any image or NFT into a fully interactive AI agent. This groundbreaking innovation merges the cutting-edge worlds of artificial intelligence, blockchain technology, and digital assets, creating a unique ecosystem where your visuals come alive with intelligence and interactivity. At the heart of our ecosystem is the Solana blockchain, renowned for its speed, scalability, and low transaction costs. By leveraging Solana’s robust infrastructure, we ensure a seamless, secure, and efficient experience for users, developers, and creators. This decentralized framework provides the perfect foundation for integrating AI technology with NFTs, ensuring transparency, ownership, and scalability. Our native token, DRU, plays a pivotal role in this ecosystem. Acting as a gate pass to our platform, DRU grants holders exclusive access to our transformative technology and services. Users can utilize DRU to unlock premium features, interact with their AI agents, and even participate in governance. Официальный сайт: https://www.druidai.app/ Купить DRU сейчас!

Токеномика и анализ цен Druid AI (DRU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Druid AI (DRU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,00K $ 33,00K $ 33,00K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,00K $ 33,00K $ 33,00K Исторический максимум: $ 0,00589734 $ 0,00589734 $ 0,00589734 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Druid AI (DRU)

Токеномика Druid AI (DRU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Druid AI (DRU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DRU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DRU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRU, изучите текущую цену DRU!

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