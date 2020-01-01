Токеномика DREAM by Virtuals (DREAM)

Токеномика DREAM by Virtuals (DREAM)

Откройте для себя ключевую информацию о DREAM by Virtuals (DREAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DREAM by Virtuals (DREAM)

DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM).

Официальный сайт:
https://www.deckardsdreams.net/

Токеномика и анализ цен DREAM by Virtuals (DREAM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DREAM by Virtuals (DREAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 63,49K
$ 63,49K$ 63,49K
Общее предложение:
$ 998,46M
$ 998,46M$ 998,46M
Оборотное предложение:
$ 998,46M
$ 998,46M$ 998,46M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 63,49K
$ 63,49K$ 63,49K
Исторический максимум:
$ 0,00279417
$ 0,00279417$ 0,00279417
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика DREAM by Virtuals (DREAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DREAM by Virtuals (DREAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DREAM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DREAM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DREAM, изучите текущую цену DREAM!

Прогноз цены DREAM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.