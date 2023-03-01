Токеномика DragonKing (DRAGONKING) Откройте для себя ключевую информацию о DragonKing (DRAGONKING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DragonKing (DRAGONKING) Dragonking token is one of the fastest growing community in crypto memes.Dragonking is on a mission to bring crypto to the average person. Dragonking is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fees than ethereum.With decentralized exchanges on BSC offering lightning-fast swaps and extremely low fees, BSC has started to become one of the most widely used blockchains for Decentralized Finance (Defi).Dragonking has learned a few tricks and lessons from meme father, Doge and Dogeking etc. Dragonking has serious mission of bringing crypto adoption to the main stream with new concepts such as holding rewards, de-centralised exchanges etc. Официальный сайт: https://dragonkingunited.com/ Whitepaper: https://dragonkingunited.com/wp-content/uploads/2023/03/DragonKing-WhitePaper%EF%BC%88EN%EF%BC%89_compressed.pdf Купить DRAGONKING сейчас!

Токеномика и анализ цен DragonKing (DRAGONKING) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DragonKing (DRAGONKING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 118,66K $ 118,66K $ 118,66K Общее предложение: $ 13,27T $ 13,27T $ 13,27T Оборотное предложение: $ 13,27T $ 13,27T $ 13,27T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 118,66K $ 118,66K $ 118,66K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DragonKing (DRAGONKING)

Токеномика DragonKing (DRAGONKING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DragonKing (DRAGONKING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DRAGONKING, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DRAGONKING. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRAGONKING, изучите текущую цену DRAGONKING!

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