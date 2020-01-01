Токеномика Dor (DOR) Откройте для себя ключевую информацию о Dor (DOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dor (DOR) The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings. Официальный сайт: https://constellationnetwork.io/dtm/ Whitepaper: https://docs.getdor.com/metagraph/ Купить DOR сейчас!

Токеномика и анализ цен Dor (DOR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dor (DOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,60M $ 1,60M $ 1,60M Общее предложение: $ 421,45M $ 421,45M $ 421,45M Оборотное предложение: $ 267,34M $ 267,34M $ 267,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,52M $ 2,52M $ 2,52M Исторический максимум: $ 0,386986 $ 0,386986 $ 0,386986 Исторический минимум: $ 0,00319155 $ 0,00319155 $ 0,00319155 Текущая цена: $ 0,00597928 $ 0,00597928 $ 0,00597928 Узнайте больше о цене Dor (DOR)

Токеномика Dor (DOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dor (DOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOR, изучите текущую цену DOR!

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