Токеномика DogLibre (DOGL) Откройте для себя ключевую информацию о DogLibre (DOGL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DogLibre (DOGL) DogLibre is a meme with a mission seeking to liberate and support dogs worldwide by creating safe and enjoyable spaces for both stray and pet dogs. through creative mechanisms. Combining meme culture with real-life utility for a purpose, the completed ecosystem will include pet care, AI integration, walk-to-earn, hard facilities, gamified NFTs, P2E metaverse and mobile gaming, DAO governance, a super dApp, and more. Официальный сайт: https://www.doglibre.com/ Купить DOGL сейчас!

Токеномика и анализ цен DogLibre (DOGL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DogLibre (DOGL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 79,86K $ 79,86K $ 79,86K Общее предложение: $ 499,43T $ 499,43T $ 499,43T Оборотное предложение: $ 9,05T $ 9,05T $ 9,05T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,41M $ 4,41M $ 4,41M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DogLibre (DOGL)

Токеномика DogLibre (DOGL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DogLibre (DOGL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGL, изучите текущую цену DOGL!

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