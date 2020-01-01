Токеномика DogLibre (DOGL)

Токеномика DogLibre (DOGL)

Откройте для себя ключевую информацию о DogLibre (DOGL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DogLibre (DOGL)

DogLibre is a meme with a mission seeking to liberate and support dogs worldwide by creating safe and enjoyable spaces for both stray and pet dogs. through creative mechanisms. Combining meme culture with real-life utility for a purpose, the completed ecosystem will include pet care, AI integration, walk-to-earn, hard facilities, gamified NFTs, P2E metaverse and mobile gaming, DAO governance, a super dApp, and more.

Официальный сайт:
https://www.doglibre.com/

Токеномика и анализ цен DogLibre (DOGL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DogLibre (DOGL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 79,86K
$ 79,86K$ 79,86K
Общее предложение:
$ 499,43T
$ 499,43T$ 499,43T
Оборотное предложение:
$ 9,05T
$ 9,05T$ 9,05T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,41M
$ 4,41M$ 4,41M
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика DogLibre (DOGL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DogLibre (DOGL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DOGL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DOGL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGL, изучите текущую цену DOGL!

Прогноз цены DOGL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.