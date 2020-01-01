Токеномика doginphire (FIRE) Откройте для себя ключевую информацию о doginphire (FIRE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о doginphire (FIRE) ALSO A DOG WIF A HAT BUT IN PHIRE WIF A HAT. Who needs a dog wif just a hat when you can have a dog in phire and a hat? Because, let's face it, a hat is cool, but a dog wif a hat in phire is 'pawsitively' lit! Официальный сайт: https://doginphire.com/ Купить FIRE сейчас!

Токеномика и анализ цен doginphire (FIRE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене doginphire (FIRE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 998.91M $ 998.91M $ 998.91M Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38.18K $ 38.18K $ 38.18K Исторический максимум: $ 0.00446505 $ 0.00446505 $ 0.00446505 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00003822 $ 0.00003822 $ 0.00003822 Узнайте больше о цене doginphire (FIRE)

Токеномика doginphire (FIRE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики doginphire (FIRE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FIRE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FIRE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIRE, изучите текущую цену FIRE!

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