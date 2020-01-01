Токеномика Doge Jones Industrial Average (DJI) Откройте для себя ключевую информацию о Doge Jones Industrial Average (DJI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Doge Jones Industrial Average (DJI) The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of “market indices” by parodying them with internet culture. Официальный сайт: https://dogejonesindustrial.com/ Купить DJI сейчас!

Токеномика и анализ цен Doge Jones Industrial Average (DJI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Doge Jones Industrial Average (DJI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 152,00K $ 152,00K $ 152,00K Общее предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Оборотное предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 152,00K $ 152,00K $ 152,00K Исторический максимум: $ 0,01475316 $ 0,01475316 $ 0,01475316 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000152 $ 0,000152 $ 0,000152 Узнайте больше о цене Doge Jones Industrial Average (DJI)

Токеномика Doge Jones Industrial Average (DJI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Doge Jones Industrial Average (DJI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DJI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DJI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DJI, изучите текущую цену DJI!

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