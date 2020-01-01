Токеномика Digital Reserve Currency (DRC) Откройте для себя ключевую информацию о Digital Reserve Currency (DRC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Digital Reserve Currency (DRC) Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. DRC was created during the COVID-19 pandemic with the purpose of finding out how the global economic recession and the increasing demand for decentralized financial instruments may affect its adoption and usage. The total supply of DRC is fixed at 1 billion tokens, and no more additional DRC tokens will ever be created. The scarcity of DRC is embedded into the code, and nothing can change it once DRC contract was deployed into Ethereum network. DRC did not conduct a token sale. DRC has a unique token distribution model, as 100% of the total DRC supply has been issued directly to the Uniswap market. No DRC tokens have ever been premined or retained by the project developers. DRC token has the unique utility of providing DRC holders with the exclusive access to the Digital Reserve, an essential part of the DRC ecosystem. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks. Официальный сайт: https://drcglobal.org/ Купить DRC сейчас!

Токеномика и анализ цен Digital Reserve Currency (DRC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Digital Reserve Currency (DRC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 160,43K $ 160,43K $ 160,43K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 160,43K $ 160,43K $ 160,43K Исторический максимум: $ 0,03003438 $ 0,03003438 $ 0,03003438 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00016042 $ 0,00016042 $ 0,00016042 Узнайте больше о цене Digital Reserve Currency (DRC)

Токеномика Digital Reserve Currency (DRC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Digital Reserve Currency (DRC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DRC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DRC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRC, изучите текущую цену DRC!

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