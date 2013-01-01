Токеномика Diamond (DMD)

Токеномика Diamond (DMD)

Откройте для себя ключевую информацию о Diamond (DMD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Diamond (DMD)

Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions.

Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.

Официальный сайт:
http://bit.diamonds/
Whitepaper:
https://github.com/DMDcoin/whitepaper/wiki/A.-Home

Токеномика и анализ цен Diamond (DMD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Diamond (DMD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,66M
$ 7,66M$ 7,66M
Общее предложение:
$ 4,38M
$ 4,38M$ 4,38M
Оборотное предложение:
$ 3,87M
$ 3,87M$ 3,87M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,67M
$ 8,67M$ 8,67M
Исторический максимум:
$ 33,58
$ 33,58$ 33,58
Исторический минимум:
$ 0,055845
$ 0,055845$ 0,055845
Текущая цена:
$ 1,98
$ 1,98$ 1,98

Токеномика Diamond (DMD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Diamond (DMD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DMD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DMD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMD, изучите текущую цену DMD!

Прогноз цены DMD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.