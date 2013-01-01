Токеномика Diamond (DMD) Откройте для себя ключевую информацию о Diamond (DMD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Diamond (DMD) Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins. Официальный сайт: http://bit.diamonds/ Whitepaper: https://github.com/DMDcoin/whitepaper/wiki/A.-Home Купить DMD сейчас!

Токеномика и анализ цен Diamond (DMD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Diamond (DMD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,66M $ 7,66M $ 7,66M Общее предложение: $ 4,38M $ 4,38M $ 4,38M Оборотное предложение: $ 3,87M $ 3,87M $ 3,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,67M $ 8,67M $ 8,67M Исторический максимум: $ 33,58 $ 33,58 $ 33,58 Исторический минимум: $ 0,055845 $ 0,055845 $ 0,055845 Текущая цена: $ 1,98 $ 1,98 $ 1,98 Узнайте больше о цене Diamond (DMD)

Токеномика Diamond (DMD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Diamond (DMD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DMD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DMD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMD, изучите текущую цену DMD!

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