Токеномика DIA (DIA) Откройте для себя ключевую информацию о DIA (DIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен DIA (DIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DIA (DIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 46,28M $ 46,28M $ 46,28M Общее предложение: $ 168,82M $ 168,82M $ 168,82M Оборотное предложение: $ 119,68M $ 119,68M $ 119,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 65,29M $ 65,29M $ 65,29M Исторический максимум: $ 5,73 $ 5,73 $ 5,73 Исторический минимум: $ 0,208951 $ 0,208951 $ 0,208951 Текущая цена: $ 0,386474 $ 0,386474 $ 0,386474 Узнайте больше о цене DIA (DIA)

Токеномика DIA (DIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DIA (DIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIA, изучите текущую цену DIA!

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