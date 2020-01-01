Токеномика dexie bucks (DBX)

Токеномика dexie bucks (DBX)

Откройте для себя ключевую информацию о dexie bucks (DBX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о dexie bucks (DBX)

dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia.

Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.

Официальный сайт:
https://dexie.space
Whitepaper:
https://dexie.space/dbx

Токеномика и анализ цен dexie bucks (DBX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене dexie bucks (DBX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 469,29K
$ 469,29K$ 469,29K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 9,87M
$ 9,87M$ 9,87M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,75M
$ 4,75M$ 4,75M
Исторический максимум:
$ 0,24144
$ 0,24144$ 0,24144
Исторический минимум:
$ 0,02865464
$ 0,02865464$ 0,02865464
Текущая цена:
$ 0,0475495
$ 0,0475495$ 0,0475495

Токеномика dexie bucks (DBX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики dexie bucks (DBX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DBX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DBX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DBX, изучите текущую цену DBX!

Прогноз цены DBX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.