Токеномика dexie bucks (DBX) Откройте для себя ключевую информацию о dexie bucks (DBX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о dexie bucks (DBX) dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds. Официальный сайт: https://dexie.space Whitepaper: https://dexie.space/dbx Купить DBX сейчас!

Токеномика и анализ цен dexie bucks (DBX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене dexie bucks (DBX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 469,29K $ 469,29K $ 469,29K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 9,87M $ 9,87M $ 9,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,75M $ 4,75M $ 4,75M Исторический максимум: $ 0,24144 $ 0,24144 $ 0,24144 Исторический минимум: $ 0,02865464 $ 0,02865464 $ 0,02865464 Текущая цена: $ 0,0475495 $ 0,0475495 $ 0,0475495 Узнайте больше о цене dexie bucks (DBX)

Токеномика dexie bucks (DBX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики dexie bucks (DBX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DBX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DBX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DBX, изучите текущую цену DBX!

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