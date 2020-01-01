Токеномика Dexalot (ALOT) Откройте для себя ключевую информацию о Dexalot (ALOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dexalot (ALOT) Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens. Официальный сайт: https://dexalot.com/ Купить ALOT сейчас!

Токеномика и анализ цен Dexalot (ALOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dexalot (ALOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,37M $ 16,37M $ 16,37M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 57,37M $ 57,37M $ 57,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,54M $ 28,54M $ 28,54M Исторический максимум: $ 2,8 $ 2,8 $ 2,8 Исторический минимум: $ 0,080024 $ 0,080024 $ 0,080024 Текущая цена: $ 0,285381 $ 0,285381 $ 0,285381 Узнайте больше о цене Dexalot (ALOT)

Токеномика Dexalot (ALOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dexalot (ALOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALOT, изучите текущую цену ALOT!

Прогноз цены ALOT Хотите узнать, куда может двигаться ALOT? Наша страница прогноза цены ALOT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ALOT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!