Токеномика Dexalot (ALOT)

Токеномика Dexalot (ALOT)

Откройте для себя ключевую информацию о Dexalot (ALOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dexalot (ALOT)

Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens.

Официальный сайт:
https://dexalot.com/

Токеномика и анализ цен Dexalot (ALOT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dexalot (ALOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 16,37M
$ 16,37M$ 16,37M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 57,37M
$ 57,37M$ 57,37M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,54M
$ 28,54M$ 28,54M
Исторический максимум:
$ 2,8
$ 2,8$ 2,8
Исторический минимум:
$ 0,080024
$ 0,080024$ 0,080024
Текущая цена:
$ 0,285381
$ 0,285381$ 0,285381

Токеномика Dexalot (ALOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dexalot (ALOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALOT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALOT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALOT, изучите текущую цену ALOT!

Прогноз цены ALOT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.