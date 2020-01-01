Токеномика DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Откройте для себя ключевую информацию о DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/15911 Купить DESSAI сейчас!

Токеномика и анализ цен DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 591,68K $ 591,68K $ 591,68K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 887,37M $ 887,37M $ 887,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 666,78K $ 666,78K $ 666,78K Исторический максимум: $ 0,00135965 $ 0,00135965 $ 0,00135965 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00066678 $ 0,00066678 $ 0,00066678 Узнайте больше о цене DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)

Токеномика DessalinesAI by Virtuals (DESSAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DESSAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DESSAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DESSAI, изучите текущую цену DESSAI!

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