Токеномика Degen AI by Virtuals (DGENAI) Откройте для себя ключевую информацию о Degen AI by Virtuals (DGENAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Degen AI by Virtuals (DGENAI) DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies. Официальный сайт: https://degenai.dev/ Купить DGENAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Degen AI by Virtuals (DGENAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Degen AI by Virtuals (DGENAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 124,94K $ 124,94K $ 124,94K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 178,49K $ 178,49K $ 178,49K Исторический максимум: $ 0,00560809 $ 0,00560809 $ 0,00560809 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00017841 $ 0,00017841 $ 0,00017841 Узнайте больше о цене Degen AI by Virtuals (DGENAI)

Токеномика Degen AI by Virtuals (DGENAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Degen AI by Virtuals (DGENAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DGENAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DGENAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DGENAI, изучите текущую цену DGENAI!

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