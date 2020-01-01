Токеномика Decentralized Social (DESO)

Токеномика Decentralized Social (DESO)

Откройте для себя ключевую информацию о Decentralized Social (DESO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Decentralized Social (DESO)

Официальный сайт:
https://www.deso.com/
Whitepaper:
https://docs.deso.org/about-deso-chain/readme

Токеномика и анализ цен Decentralized Social (DESO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Decentralized Social (DESO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 38,32M
$ 38,32M$ 38,32M
Общее предложение:
$ 10,81M
$ 10,81M$ 10,81M
Оборотное предложение:
$ 10,53M
$ 10,53M$ 10,53M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 39,33M
$ 39,33M$ 39,33M
Исторический максимум:
$ 198,68
$ 198,68$ 198,68
Исторический минимум:
$ 2,7
$ 2,7$ 2,7
Текущая цена:
$ 3,64
$ 3,64$ 3,64

Токеномика Decentralized Social (DESO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Decentralized Social (DESO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DESO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DESO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DESO, изучите текущую цену DESO!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.