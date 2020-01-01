Токеномика DEC Token (DECT) Откройте для себя ключевую информацию о DEC Token (DECT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DEC Token (DECT) DEC Token (DECT) is the official cryptocurrency of the Decentralized Ecosystem Community (DEC) built on the Ethereum blockchain. Its purpose is to power a fully decentralized, community-driven ecosystem by enabling fair participation, governance, and value creation. DECT supports transparent decision-making, sustainable dApp development, and real utility through platforms like the DECPortal. The project emphasizes decentralization, inclusivity, and long-term growth, aiming to transition governance to the community over time. Официальный сайт: https://dectoken.com/ Whitepaper: https://dectoken.com/whitepaper.pdf Купить DECT сейчас!

Токеномика и анализ цен DEC Token (DECT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DEC Token (DECT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 244,43K $ 244,43K $ 244,43K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 244,43K $ 244,43K $ 244,43K Исторический максимум: $ 0,00029616 $ 0,00029616 $ 0,00029616 Исторический минимум: $ 0,00012107 $ 0,00012107 $ 0,00012107 Текущая цена: $ 0,00024443 $ 0,00024443 $ 0,00024443 Узнайте больше о цене DEC Token (DECT)

Токеномика DEC Token (DECT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DEC Token (DECT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DECT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DECT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DECT, изучите текущую цену DECT!

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