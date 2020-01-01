Токеномика Darwinia Commitment (KTON) Откройте для себя ключевую информацию о Darwinia Commitment (KTON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Darwinia Commitment (KTON) KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens. Официальный сайт: https://darwinia.network/ Купить KTON сейчас!

Токеномика и анализ цен Darwinia Commitment (KTON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Darwinia Commitment (KTON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 453,47K $ 453,47K $ 453,47K Общее предложение: $ 148,32K $ 148,32K $ 148,32K Оборотное предложение: $ 148,32K $ 148,32K $ 148,32K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 453,47K $ 453,47K $ 453,47K Исторический максимум: $ 416,09 $ 416,09 $ 416,09 Исторический минимум: $ 1,71 $ 1,71 $ 1,71 Текущая цена: $ 3,06 $ 3,06 $ 3,06 Узнайте больше о цене Darwinia Commitment (KTON)

Токеномика Darwinia Commitment (KTON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Darwinia Commitment (KTON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KTON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KTON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KTON, изучите текущую цену KTON!

Прогноз цены KTON Хотите узнать, куда может двигаться KTON? Наша страница прогноза цены KTON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KTON прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!