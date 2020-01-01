Токеномика Daboo (DABOO) Откройте для себя ключевую информацию о Daboo (DABOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Daboo (DABOO) To honor the incredible bravery of Daboo, a heartfelt movement has been created to keep his memory alive The initiative celebrates Daboo's unwavering loyalty and courage while promoting causes that align with his heroic spirit, such aS animal rescue efforts, shelter funding, and pet safety awareness Through storytelling, Daboo's legacy serves as a reminder of the selfless love that animals offer to humans. By sharing his story and supporting these meaningful causes, the memory of Daboo continues to inspire kindness and compassion, ensuring his heroic act is never forgotten No Rug Pulls, No Get Rich Scams. Just Pure love for the meme coins! Официальный сайт: https://www.daboo.org/ Купить DABOO сейчас!

Токеномика и анализ цен Daboo (DABOO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Daboo (DABOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 492,06K $ 492,06K $ 492,06K Общее предложение: $ 978,42M $ 978,42M $ 978,42M Оборотное предложение: $ 978,42M $ 978,42M $ 978,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 492,06K $ 492,06K $ 492,06K Исторический максимум: $ 0,00217015 $ 0,00217015 $ 0,00217015 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00050244 $ 0,00050244 $ 0,00050244 Узнайте больше о цене Daboo (DABOO)

Токеномика Daboo (DABOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Daboo (DABOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DABOO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DABOO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DABOO, изучите текущую цену DABOO!

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