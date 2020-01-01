Токеномика Cygnus Finance Global USD (CGUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Cygnus Finance Global USD (CGUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cygnus Finance Global USD (CGUSD) Cygnus Finance is a RWA stablecoin protocol built on pure, short-term U.S. debt assets. It is also the first native interest-bearing stablecoin protocol and the first native RWA protocol on Base. Официальный сайт: https://www.cygnus.finance/ Whitepaper: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper/ Купить CGUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Cygnus Finance Global USD (CGUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cygnus Finance Global USD (CGUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 72,84M $ 72,84M $ 72,84M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 72,68M $ 72,68M $ 72,68M Исторический максимум: $ 1,089 $ 1,089 $ 1,089 Исторический минимум: $ 0,781549 $ 0,781549 $ 0,781549 Текущая цена: $ 0,997685 $ 0,997685 $ 0,997685 Узнайте больше о цене Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

Токеномика Cygnus Finance Global USD (CGUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cygnus Finance Global USD (CGUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CGUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CGUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CGUSD, изучите текущую цену CGUSD!

Прогноз цены CGUSD Хотите узнать, куда может двигаться CGUSD? Наша страница прогноза цены CGUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CGUSD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!