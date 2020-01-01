Токеномика CryptoGPT (CRGPT) Откройте для себя ключевую информацию о CryptoGPT (CRGPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CryptoGPT (CRGPT) CRGPT Token The CRGPT Token is designed to honor the legacy of Bitcoin, featuring a limited supply of 21,000,000 tokens and a deflationary mechanism that ensures its scarcity and value over time. Официальный сайт: https://www.cryptogpt.io/ Whitepaper: https://cryptogpt-io.gitbook.io/whitepaper/ Купить CRGPT сейчас!

Токеномика и анализ цен CryptoGPT (CRGPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CryptoGPT (CRGPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 347,27K $ 347,27K $ 347,27K Общее предложение: $ 19,99M $ 19,99M $ 19,99M Оборотное предложение: $ 18,38M $ 18,38M $ 18,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 377,58K $ 377,58K $ 377,58K Исторический максимум: $ 1,74 $ 1,74 $ 1,74 Исторический минимум: $ 0,01517675 $ 0,01517675 $ 0,01517675 Текущая цена: $ 0,0188909 $ 0,0188909 $ 0,0188909 Узнайте больше о цене CryptoGPT (CRGPT)

Токеномика CryptoGPT (CRGPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CryptoGPT (CRGPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRGPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRGPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRGPT, изучите текущую цену CRGPT!

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