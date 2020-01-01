Токеномика CryoDAO (CRYO)

Токеномика CryoDAO (CRYO)

Откройте для себя ключевую информацию о CryoDAO (CRYO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CryoDAO (CRYO)

CryoDAO is a decentralized collective funding high-impact research in the field of cryopreservation. CRYO is the governance token of CryoDAO.

Официальный сайт:
https://cryodao.org

Токеномика и анализ цен CryoDAO (CRYO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CryoDAO (CRYO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,17M
$ 1,17M$ 1,17M
Общее предложение:
$ 4,42M
$ 4,42M$ 4,42M
Оборотное предложение:
$ 2,97M
$ 2,97M$ 2,97M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,74M
$ 1,74M$ 1,74M
Исторический максимум:
$ 6,54
$ 6,54$ 6,54
Исторический минимум:
$ 0,31979
$ 0,31979$ 0,31979
Текущая цена:
$ 0,394506
$ 0,394506$ 0,394506

Токеномика CryoDAO (CRYO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CryoDAO (CRYO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CRYO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CRYO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRYO, изучите текущую цену CRYO!

Прогноз цены CRYO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.